Футбол
Брентфорд без Ярмолюка проиграл Вест Гему в 26 туре АПЛ
Встреча завершилась со счетом 4:2
Вест Гэм одержал победу над Брентфордом в рамках 26 тура АПЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу » молотобойцев».
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел весь матч на скамье для запасных. Напомним, в этом сезоне украинец сыграл в 17 матчах: без результативных действий.
Чемпионат Англии — АПЛ
26 тур, 26 февраля
Вест Хэм — Брентфорд 4:2 (2:1)
Голлы:  ;1:0 — 5 Боуэн, 2:0 — 7 Боуэн, 2:1 — 13 Мопе, 3:1 — 63 Боуэн, 4:1 — 69 Эмерсон, 4:2 — 82 Висса
После этой победы Вест Хэм поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Брентфорд остался 16.
Напомним, Зинченко может вернуться на поле в следующем матче АПЛ.