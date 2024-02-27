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Брентфорд без Ярмолюка проиграл Вест Гему в 26 туре АПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

Вест Гэм одержал победу над Брентфордом в рамках 26 тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу » молотобойцев».

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел весь матч на скамье для запасных. Напомним, в этом сезоне украинец сыграл в 17 матчах: без результативных действий.

Чемпионат Англии — АПЛ
26 тур, 26 февраля

Вест Хэм — Брентфорд 4:2 (2:1)

Голлы:&nbsp ;1:0 — 5 Боуэн, 2:0 — 7 Боуэн, 2:1 — 13 Мопе, 3:1 — 63 Боуэн, 4:1 — 69 Эмерсон, 4:2 — 82 Висса

После этой победы Вест Хэм поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Брентфорд остался 16.

Напомним, Зинченко может вернуться на поле в следующем матче АПЛ.

champion.com.ua

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