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“Довбик сыграл как третьесортный форвард, решающее действие Цыганкова”. Игроки Жироны получили оценки за матч с Райо Вальекано

Контрастные выступления

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • “Жирона” наконец-то прервала свою серию без побед в чемпионате Испании, взяв три очка в игре с “Райо Вальекано”. Матч давался сложно для недавнего лидера Примеры, и все же Виктору Цыганкову на 52-й минуте удалось переломить игру своим голом. Но украинца в итоге затмил Савио, сделавший дубль. Совсем в тени своих одноклубников пребывает Артем Довбик, который за всеми оценками был признан худшим игроком “Жироны” в матче.

    От издания Sport Довбик получил всего три балла из десяти возможных (которые в итоге доставились Савио).

    “Очень тяжело. Необъясним плохая игра от украинца, учитывая какой он проводит сезон. Не использовал несколько явных шансов, допуская ошибки в контроле мяча или реализации. В итоге остался в отчаянии. Плохой день для форварда Мичела”, – пишет обозреватель Кристиан Бласко.

    Цыганков получил за свою игру семь баллов. “Забил решающий гол. Это не был его лучший матч за “Жирону”, но он забил гол, который переломил игру и принес “Жироне” победу”. Цыганков играл по всей линии атаки, но не получал передач между линиями”.

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    Не за что было хвалить Довбика и обозревателю газеты Marca Мануэлю Малагону. Описывая эпизод, когда Довбику не удалось пробить после паса Порту, Малагон пишет, что украинский форвард сыграл как “третьесортный нападающий или даже хуже”. “Ему не удавалось зацепиться за мяч, также в первом тайме он плохо пробил головой. У Довбика не было веры в себя, не было самообладания”.

    А вот голевая атака, которая привела к голу Цыганкова, обозревателю Marca очень понравилась. “Матч изменил другой украинец, Цыганков. Первый гол “Жироны” – это было прекрасно выполненная работа, с правильным темпом и исполнением. Мигель получил пас из глубины, и откатил мяч под удар Цыганкову, который показал Довбику, как нужно завершать атаки”.

    Как пишет AS в своем материале о матче, “Райо Вальекано” после гола Цыганкова “еле держался за канаты” из-за напора “Жироны”, но получил временного “союзника в виде Довбика” из-за нереализованных шансов украинца.

    Данные статистических агрегатов совпадают с мнением журналистов. От Sofascore Цыганков получил 7.7 балла (третья оценка в команде после Мигеля и Савио), Довбик – 6.3 (самая низкая). Оценки Whoscored – 7.7 Цыганкова, 6.1 у Довбика.

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