Эвертону вернули 4 очка в АПЛ

Независимый апелляционный совет рассмотрел иск "ирисок"

Эвертону вернули 4 очка в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает прессслужба «ирисок».

Это произошло после рассмотрения апелляции по снятию 10 очков из-за нарушения правил финансового фейр-плея.

Результатом поданной апелляции стало уменьшение наказания со снятия 10 очков до 6.

Напомним, в ноябре прошлого года Английская Премьер-лига наказала Эвертон за нарушение правил ФФП.

Ливерпульский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей за сезон 2021/22. Расчеты клуба за соответствующий период привели к убыткам в размере 124,5 миллиона фунтов. предел составляет 106 миллионов фунтов

champion.com.ua