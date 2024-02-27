Гол Цыганкова помог Жироне победить Райо в 26 туре Ла Лиги

Подопечные Мичела Санчеса одержали уверенную победу

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Жирона разгромно победила Райо Вальекано в рамках 26 тура испанской Ла Лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Мичела Санчеса.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Довбик провел на поле 73 минуты, результативными действиями не отличился. Цыганкову удалось открыть счет в матче на 52-й минуте поединка.

После этого матча Жирона поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от Реала на 6 очков.

Чемпионат Испании — Ла Лига

26 тур, 26 февраля

Жирона — Райо Вальекано 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 52 Цыганков, 2:0 — 90+1 Савио, 3:0 — 90+5 Савио

Довбик в этом сезоне провел за жиронцев 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 7 ассистов. Цыганков отыграл 25 поединков, отличился 6 голами и 3 голевыми передачами.

Накануне Реал с Луниным одолел Севилью.

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