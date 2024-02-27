Лутон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 27.02.2024

«Шляпники» готовы удивлять?

Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Англии, 1/8 финала

27 февраля, 22:00. "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В текущем сезоне "Лутон" уже встречался с "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии. Тогда "шляпники" даже первый тайм выиграли, однако в итоге давление подопечных Гвардиолы превратилось в волевую победу. Учитывая ход того поединка, к сегодняшнему матчу гостям, которые являются очевидными фаворитами, следует подходить очень осторожно.

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Новости Лутона

"Шляпники" в последних пяти матчах – это настоящая загадка. 30 января они разгромили "Брайтон" со счетом 4:0, еще через несколько дней забили четыре гола "Ньюкаслу" в гостевом для себя поединке (4:4). Правда, в следующем же туре уступили полному аутсайдеру АПЛ "Шеффилд Юнайтед" в домашнем противостоянии. Однако против гораздо более сильных "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" подопечные Эдвардса выглядели очень достойно (за исключением второго тайма против "мерсисайдцев").

На кубковом пути "шляпники" провели уже два матча. Они стартовали с домашней ничьей против "Болтона". Более того, во время переигровки "Лутон" уступал в счете команде Первой лиги, однако впоследствии вырвал волевую победу. Против "Эвертона" в гостевом поединке матч завершился тоже со счетом 1:2 в пользу "шляпников" – победа тогда была вырвана на 90+6 минуте.

Кадры хозяев

Есть несколько неприятных потерь у "шляпников". Не сыграют сегодня Браун, Адебайо, Накамба, Андерсен и капитан Локьер. Также участие Даути и Хасиоки под вопросом. Большинство – ключевые футболисты, поэтому эти травмы дают дополнительные причины для мыслей главному тренеру.

Новости Манчестер Сити

Казалось бы, что “горожане” уже нашли свой стандартный зимний чемпионский ритм. Для них нормально не слишком хорошо стартовать в чемпионате, однако примерно на экваторе выдать замечательную серию вплоть до завершения сезона. В последних 14 матчах подопечные Гвардиолы победили 13 раз и только однажды потеряли очки – против "Челси". Однако если посмотреть на результат, то последние поединки давались немного затруднительно (в том числе ничья с "аристократами"). Три гола в трех матчах – это результат не слишком яркой игры в атаке. Без новинок, без чрезмерного креатива (который присущ командам Гвардиолы).

В Кубке "горожане" провели два разных матча. Сначала разгромили "Хаддерсфилд" из Чемпионшипа со счетом 5:0. Тогда как раз произошло возвращение де Брюйне после тяжелой травмы. В следующем раунде команда Гвардиолы обыграла "Тоттенхэм". Хоть и "шпоры" за весь поединок нанесли один удар по воротам (в противовес 18 у соперника), но до 88 минуты "горожане" не побеждали. Лишь стандарт помог МС избежать переигровки – Аке вывел команду в 1/8 финала.

Кадры гостей

Испанский наставник "Ман Сити" располагает практически всеми футболистами. Среди отсутствующих его тезка – Йошко Гвардиол. Однако ввиду игры хорвата в этом сезоне, это не такая уж и большая потеря для команды.

Последние пять матчей Лутона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

21.02. Ливерпуль – Лутон 4:1 (АПЛ)

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)

03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)

30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

24.02. Борнмут – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

20.02. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

17.02. Манчестер Сити – Челси 1:1 (АПЛ)

13.02. Копенгаген – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)

10.02. Манчестер Сити – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Личные встречи между командами

Сегодняшний матч станет вторым личным для обоих коллективов в текущем веке. До декабрьской вышеупомянутой волевой победы "Сити" в гостях (1:2) команды играли еще в 1999 году в Первой лиге. В общей сложности история насчитывает 48 матчей, в которых 20 раз были зафиксированы победы "горожан". Еще 14 раз команды сыграли вничью, и в стольких же матчах победили "шляпники" (в последний раз – в 1988 году).

Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Сити

10.50 6.00 1.31 Узнать больше

Прогноз матча Лутон – Манчестер Сити от UA-Football

Учитывая, что "шляпники" по-особому заряжаются на топовые команды, а "горожане" в последнее время буксуют в атаке, то стоит ожидать стену на стену. Тем более что Гвардиола скорее всего применит определенную ротацию, которая еще более уменьшит наличие креатива на поле. Поэтому минимум до перерыва должна быть сухая игра. Прогноз: Тотал первого тайма меньше 1,5 (Кф 1,7).

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