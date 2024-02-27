На счету УАФ осталось 2,5 млн. евро

Журналистка раскрыла детали финансовой ситуации в УАФ

УАФ нужно найти дополнительные финансовые поступления от УЕФА.

Об этом сообщила журналистка Ольга Витак.

«Немного футбольных новостей из Дома футбола. Новая команда УАФ приняла все дела. Долгов нет (Костюченко и Протасов молодцы), а вот расходы в ближайшие два месяца очень серьезные. Нужно срочно найти 1,5 – 2 млн евро до новых поступлений от УЕФА Новое финансирование поступит только в апреле 2024. То есть нужно еще два месяца прожить.По состоянию на сейчас на счетах УАФ осталось около 2,5 млн. евро и около 1 млн. долларов. язычное согласование от УЕФА и ФИФА.

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УАФ должен прежде всего объяснить международным футбольным органам целевое использование этих средств. По моей информации, уже были отправлены ответы письма, и УАФ ждет ответа. Конечно сегодняшние расходы в УАФ больше, чем возможности. Но для зарабатывания денег должен работать маркетинговый отдел и другие подразделения. Нужно находить спонсоров, финансирование без государственного бюджета или денег УЕФА.

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И вообще меня очень удивляет, как раньше жили предшественники без государственного финансирования До сих пор неясно! Уверена, что новое руководство решит все финансовые вопросы УЕФА и ФИФА. И найдутся средства на восстановление уничтоженных РФ стадионов в г.Ирпень, спортивной базе стадиона Локомотив, других спортивных объектов и на детские площадки, в которых так нуждается будущее футбольное поколение», написала Витак.

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