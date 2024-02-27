Футбол
Овечкин накричал на судью во время матча с «Оттавой»
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накричал на лайнсмена во время матча против «Оттавы» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин остался недоволен действиями лайнсмена в концовке первого периода — он помешал Овечкину получить шайбу у борта.
«Убирайся с моего пути!» — закричал Овечкин с использованием нецензурного слова на английском языке.
Матч с «Оттавой» стал пятым в текущем сезоне, когда Овечкин ни разу не сумел бросить в створ ворот соперника. Он обновил свой личный антирекорд. Кроме того, форвард прервал свою результативную серию — до этого Овечкин забивал в четырех домашних матчах подряд.
Также Овечкин не забил в третьем матче кряду. Всего в текущем сезоне на его счету 42 (16+26) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.