Овечкин накричал на судью во время матча с «Оттавой»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накричал на лайнсмена во время матча против «Оттавы» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин остался недоволен действиями лайнсмена в концовке первого периода — он помешал Овечкину получить шайбу у борта.

«Убирайся с моего пути!» — закричал Овечкин с использованием нецензурного слова на английском языке.

Матч с «Оттавой» стал пятым в текущем сезоне, когда Овечкин ни разу не сумел бросить в створ ворот соперника. Он обновил свой личный антирекорд. Кроме того, форвард прервал свою результативную серию — до этого Овечкин забивал в четырех домашних матчах подряд.

Также Овечкин не забил в третьем матче кряду. Всего в текущем сезоне на его счету 42 (16+26) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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