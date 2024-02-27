Футбол
Силаев и Демидов вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ по версии The Athletic
Антон Силаев. Фото ХК «Торпедо»
Издание The Athletic составило рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ в 2024 году.
В десятку попали два россиянина — защитник «Торпедо» Антон Силаев занимает третье место, а форвард СКА Иван Демидов — пятое.
Кроме того, второе место в рейтинге занял белорусский защитник Артем Левшунов из «Университета Мичигана».
На первое место The Athletic поставил канадца Маклина Селебрини, представляющего «Университет Бостона».
Драфт НХЛ-2024 состоится 28 и 29 июня.