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Футбол

Силаев и Демидов вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ по версии The Athletic

Антон Силаев. Фото ХК «Торпедо»

Издание The Athletic составило рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ в 2024 году.

В десятку попали два россиянина — защитник «Торпедо» Антон Силаев занимает третье место, а форвард СКА Иван Демидов — пятое.

Кроме того, второе место в рейтинге занял белорусский защитник Артем Левшунов из «Университета Мичигана».

На первое место The Athletic поставил канадца Маклина Селебрини, представляющего «Университет Бостона».

Драфт НХЛ-2024 состоится 28 и 29 июня.

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