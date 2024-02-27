Тройки разбились. Итоги 26-го тура Серии А

Кроме трех голов Пауло Дибалы

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Болонья — Эллас Верона 2:0

Сассуоло — Эмполи 2:3

Салернитана — Монца 0:2

Дженоа — Удинезе 2:0

Ювентус — Фрозиноне 3:2

Кальяри — Наполи 1:1

Лечче — Интер 0:4

Милан — Аталанта 1:1

Рома — Торино 3:2

Фиорентина — Лацио 2:1

Итоги предыдущих туров Серии А были разделены на три тройки, между которыми наметились разрывы. Впрочем, после 26-го ясно, что эта симметрия была нарушена. Борьба за четвертое и даже третье места уплотняется, зато второе немного отдалилось, ну а первое уже не замечает позади никого. В борьбе за вылет же уплотнение продолжается.

"Ювентус"

"Ювентус" не вышел из игрового кризиса, а продлил его до пяти матчей. В первых трех он играл уныло, без креатива и скорости, а в следующих двух — весело, динамично, создавая и много забивая, но с дырами в центре поля и в обороне. В любом случае, он не выглядел сильнее ни "Эмполи", ни "Удинезе", ни "Вероны", ни "Фрозиноне".

И все же впервые за пять туров одержана победа. Еще и на последних секундах. Четвертая победа в добавленное время в сезоне. Такие всегда поднимают дух "Юве" и способны вывести из кризиса. Увидим далее, вывели ли. Пока же говорим об игре, все еще слабой. Первый тайм Tuttosport и вовсе назвал "кошмаром".

В плюс туринцам ранний забитый, второй тайм с 15:1 по ударам по воротам. Но в целом игра по-прежнему недостойна "Ювентуса". Даже из тех 15-ти ударов было создано мало.

Массимилиано Аллегри кричал на Федерико Кьезу из-за слишком фланговой игры того и злился на игроков за то, что не выбили мяч в аут во время травмы Рабио. Тогда соперник перехватил и забил. Ну а после матча заявил, что команда должна обороняться по-другому. "Фрозиноне" было слишком легко забивать нам сегодня".

Аллегри наконец-то, с пятой попытки, стал первым тренером в истории Серии А с тысячью очков.

"Милан" — "Аталанта"

"Милан" также забил рано. Также сидел на воротах соперника весь второй тайм с 11:1 по ударам. Но победу не нашел. Кризиса у него вроде бы нет. Серия из лишь двух матчей лиги без побед после 19-ти очков в семи турах. Но игра хромает постоянно, с начала осени. Потому от любой неудачи ожидают начало провала.

После 2:4 в Монце и 2:3 в Ренне в Лиге Европы он нервничал. Прежде всего — из-за обороны. Она явно добавила и почти ничего "Аталанте" не позволила. Но все равно привезла пенальти. 11-ый в ворота "Милана" в сезоне во всех турнирах. Ну и проиграть нельзя было, иначе борьба за третье место открылась бы впервые в сезоне. Потому ничья 1:1 очень неплоха.

Еще и Рафаэль Леау проснулся, забив свой первый гол в лиге за пять месяцев. Причем красивейший, дриблингом обойдя всех на фланге и закрутив в дальнюю "девятку".

Очень неплоха ничья и для "Аталанты", хотя прервала серию из пяти побед подряд в лиге. В гостях против гранда бергамцы показали, что умеют не только прессинговать и громить, но и держать удар за "автобусом". Умеют отыгрываться после раннего пропущенного.

Началась ужасающая серия матчей "Аталанты" в лиге — "Милан", "Интер", "Болонья", "Ювентус", "Фиорентина", "Наполи". Начинать такую с поражения не хотелось.

Стефано Пиоли перед матчем говорил, что лучшая оборона — это атака. А после него остался очень доволен игрой команды, говоря, что доминировала, играла на высоком уровне, не страдала и заслужила победу. Джан Пьеро Гасперини же признал страдания своей команды, похвалил ее за борьбу, считает, что теперь ее уверенность в себе повысится.

Пиоли также говорил о "мягком" пенальти "Аталанты". Гасперини согласился, говоря, что такие ему никогда не нравились. Повторив фразу Жозе Моуриньо "современный пенальти". Момент и вправду спорный. Высоко поднятая нога Жиру, но Холм шел на этот контакт, опуская голову и руки, да и Оливье еле попал в него.

"Интер"

Ну а "Интер", как всегда, не заметил всей этой мышиной возни позади и добыл второй 4:0 подряд. Причем после тяжелого матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" во вторник ротировал состав. Не играли в стартовом Зоммер, Бастони, Павар, Барелла, Дармиан, еще и Тюрам, Чалханоглу и Ачерби травмированы. Но это нисколько не помешало.

В принципе, в игре помешало. В первом тайме "змеи" выглядели не совсем собранными, особенно в центре поля, пропускали немало опасных атак. Но и тогда забили ранний гол с паса вразрез дублера Асллани и удара в падении Лаутаро Мартинеса. Сотый гол Лаутаро в карьере в Серии А. А их вратарю Аудеро даже при давлении работать почти не пришлось.

Ну а в начале второго тайма все решили две классические контратаки. Которые также построили дублеры. Алексис Санчес, Давиде Фраттези. Последний и замкнул одну из них. И в итоге получился разгром. Это после четырех матчей в Лечче лишь с одной победой, да и той — на 95-ой минуте. Но теперь речь о совсем другом "Интере".

"Мы должны быть сфокусированными, даже когда засыпаем", — сказал Симоне Индзаги. "Интер" и вправду сфокусирован, собран и безжалостен даже во сне.

Впервые с 2012-го года "Интер" выигрывает десять матчей подряд во всех турнирах. 16 побед и три ничьи в 19-ти последних турах лиги, 11 побед и ничья в последних 12-ти. 12 побед и две ничьи в последних 14-ти гостевых. 16 "сухих" матчей в лиге.

Борьба за Топ-4

"Болонья" также играла против неудобного соперника. Две победы и две ничьи "Вероны" в предыдущих четырех матчах против нее на всех полях. Но теперь это другая "Болонья". Она уверенно победила команду, которая в предыдущем туре уверенно отобрала очки у "Ювентуса".

Игра "россоблу" также не была идеальной. Начал лучше соперник, затем фаворит из 73-ех процентов владения мячом не мог добыть ничего. "Добыл" вратарь "Вероны", ошибшись на выходе. А когда "добыл" и вратарь "Болоньи", соперник не реализовал. И тут же потерял мяч и пропустил второй.

Интересно, что два гола и ассист в матче на счету опорников. То есть включено дополнительные ресурсы.

Впервые с 1967-го года "Болонья" одержала пять побед в лиге подряд. Забив в этих матчах 14 мячей. Она также продолжает домашнюю серию в лиге до 13-ти матчей без поражений — 11 побед, две ничьи. Лучшая домашняя команда в лиге.

"Рома" — четвертая домашняя по очкам и первая по забитым. И при Жозе Моуриньо она умела побеждать на "Олимпико", даже играя паршиво. Даниэле Де Росси впервые перешел на тактическую схему Моура 3-5-2, также играл паршиво против "Торино" (3:10 по ударам в первом тайме, 6:14 в матче). Но забил трижды и победил.

Выручил первый хет-трик Пауло Дибалы с 2018-го года, то есть первый за клуб. Крис Смоллинг вернулся в стартовый состав впервые с первого сентября и помогал держать. Выручила привычная жуткая неэффективность "Торо" и его ошибки на ровном месте. Привезенный пенальти, пропущенный с 27-ми метров. Впервые с октября три пропущенных в одном матче.

После 120-ти минут, серии пенальти и победы над "Фейеноордом" в четверг эйфория уж слишком захлестнула "Рому", и Де Росси боялся этого. Могла захлестнуть и усталость. ДДР говорил, что нельзя пьянеть от радости и что алиби в случае неудачи не будет. Его команда прошла эти испытания.

15 очков Де Росси в лиге в шести турах. Хотя и пропустил в них восемь мячей, и три из пяти побед вышли сложными, с разницей лишь в один мяч.

"Лацио" также играл паршиво. Второй матч подряд. В четверг против "Торино" — с 3:16 по ударам по воротам в первые 49 минут, ныне — с 3:12 от "Фиорентины" в первые 45, 3:21 — в первые 69. Сколько очков он мог рассчитывать набрать в такой манере? Три из шести — вполне достаточно. Хотя и здесь он повел в счете. Но в итоге не выдержал.

Почему? Устал, ведь его соперник в четверг не играл? Травмы Хилы, Патрика, Дзакканьи, Ровеллы, Хюсая, плохая форма Казале и Весино после таких? Или же дело в мышлении? Перед началом матча Маурицио Сарри заявил, что по статусу, калибру "Лацио" и не должен играть в Лиге Чемпионов каждый год. Вот так и играл, будто не должен.

После матча Сарри говорил о ментальном провале и отсутствии высокого прессинга. Хотя и оправдывался травмами, болезнями и календарем. "Трое играли с симптомами гриппа". Автор гола Луис Альберто — о шаге вперед, но двух шагах назад в целом в сезоне. Оба признали незаслуженность их гола.

"Фиорентина" же как раз играла как в последнем бою. После пяти очков в семи турах иначе и не должно было быть. Владеет мячом, доминирует она всегда, правда, создает и даже бьет по воротам редко. На этот раз насоздавала на два гола и четыре стойки, в том числе стойку с пенальти. Невозможно представить более заслуженную победу.

Неужели ее прорыв состоялся из-за ультраатакующего состава? Не только два форварда, что уже было, но и впервые атакующий хавбек Бонавентура на позиции опорника. Он еще и забил. Винченцо Итальяно отмечал важность именно этого тактического хода. В целом говоря о фантастической игре своей команды.

Итальяно никогда не побеждал ранее Сарри — ничья и четыре поражения с общим счетом 1:10. Причем 0:3 и 0:4 в предыдущих двух матчах во Флоренции. В целом в предыдущих 14-ти матчах на всех полях лиги "Фиорентина" побеждала "Лацио" лишь однажды. На этот раз победа состоялась.

Обе команды далековаты от Топ-5. Но как раз эта победа может направить победителя вверх, а проигравшего — вниз.

"Наполи"

Что будет с "Наполи"?! Он играл сразу после "Ювентуса" и поступил противоположно ему. Потерял победу на последних секундах. С банального заброса и неожиданного отскока от газона, когда первыми на мяче были защитники, но ждали того самого отскока. Вот так началась каденция в Серии А третьего тренера в сезоне Франческо Кальцоны.

Усталостью после "Барселоны" в среду здесь не оправдаться. Ведь провалили неаполитанцы в Кальяри первые 85 минут, нанеся всего четыре удара по воротам (при владении мячом 71 процент), а после них нанесли пять опасных и были просто обязаны делать счет 2:0. Но в итоге справедливость за те унылые 85 минут настигла их.

После матча Кальцона говорил прежде всего о психологической проблеме. Ну а какая может быть, если с третьим тренером в сезоне все то же, что с первыми двумя?!

В команде очень ждали Виктора Осимхена, и он забил второй гол во втором матче после возвращения с Кубка Африки. Но он не может спасать в одиночку.

Одна победа "Наполи" в семи последних матчах во всех турнирах, две победы в девяти последних в лиге. Два очка в шести последних гостевых матчах лиги. Девятое место лишь в одном очке над 10-11, в 20-ти очках позади второго, в 29-ти позади первого.

Аутсайдеры

Среди аутсайдеров движение произошло прежде всего на тренерском посту. Алессио Дионизи уволен. В прямой равной битве с "Эмполи" его "Сассуоло" пропустил в добавленное время и проиграл дома. Выйдя на пять очков уже в 12-ти последних турах. Жестокое окончание каденции, но ожидаемое, учитывая весь последний период.

"Эмполи" после смены тренера взлетел. Шесть туров с тремя победами и тремя ничьими, то есть 12-ю очками. После 20-ти туров с 13-ю. Давиде Никола вновь творит чудеса. Он — первый тренер в истории команды в Серии А, не проигравший в первых пяти матчах. А теперь и выиграл шестой.

"Кальяри" поборолся до конца и вообще долго играл с "Наполи" на равных. Клаудио Раньери подавал в отставку после четырех поражений подряд, но ее не приняли, и теперь сарды с двумя ничьими подряд.

"Верона" проиграла после двух ничьих подряд. А вот "Фрозиноне" с четырьмя очками в последних 11-ти турах, четырьмя поражениями подряд. "Лечче" с четырьмя очками в десяти.

"Удинезе" не проигрывал в трех матчах подряд, в том числе победил "Ювентус" в гостях, но затем проиграл в Генуе слишком уж безропотно. Он никак не может выбраться из аутсайдеров.

"Салернитана" и не пытается. Фабио Ливерани начал с 0:6 в двух матчах без сопротивления. Спортивный директор Маурицио Милан открыто и яростно критикует игроков. Но уже, похоже, ничего не поможет.

Украинский след

Виктор Коваленко получил первый "старт" за "Эмполи" с 30-го декабря и третий в сезоне. Причины — травмы опорника Грасси и атакующего полузащитника Журковского. Последнего он и заменил, играя правого из двух "десяток" в схеме 3-4-2-1. Прессинговал иногда на одной линии с форвардом, иногда глубже, много бегал. Но малоэффективно.

По касаниям мяча он на момент замены на 80-ой минуте (заменил Виктора будущий автор победного гола) был девятым в команде (33), по пасам — восьмым (22), по процентам точных — шестым (82). Дважды отобрал мяч, однажды перехватил, дважды блокировал. Выиграл лишь одно из шести единоборств.

Украинец привез опасный штрафной, который был неточным. В атаке замыкал прострел из центра штрафной, но вышло слабо и в защитника. Мале замыкал головой его навес с фланга неточно.

Оценки — обычно "6", как у большинства игроков "Эмполи". Отмечали его работу между линиями, движение, высокий прессинг. Но не видели остроты в атаке. Иногда ставили "5.5", но иногда и "6.5", зависит от акцента журналиста — на атаку или оборону.

Руслан Малиновский вышел на замену за "Дженоа" во второй раз подряд после шести матчей в "старте". На 78-ой минуте. Сумел переместить игру назад к воротам соперника, активно разыгрывал (20 передач за такое короткое время — очень сильно, еще и из них 19 точных), искал пасы вперед. Пробил по воротам издали, но слабо и в защитника.

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Фото — Getty Images/Global Images Ukraine, Reuters, ANSA, Opta

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