Видеотрансляция матча НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 27 февраля во ВКонтакте начнется в 02.00

Александр Овечкин и игроки &quot;Вашингтона&quot;. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 27 февраля. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» с в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Оттава» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко. «Флорида» идет на 3-й строчке «Востока», имея в своем активе 80 очков.

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