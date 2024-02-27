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Футбол

Зинченко: Я очень близок к восстановлению от травмы

Украинец рассказал, когда вернется на поле

Фото: Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко близок к возвращению на поле.

Об этом украинский игрок рассказал во время благотворительного турнира по CS 2.

«Я надеюсь вернуться на поле очень очень скоро, потому что сейчас такой период, когда очень важны игры, не только в клубе и за сборную, поэтому надеюсь на скорое восстановление. Я уже очень близок к этому», — сказал Зинченко.

Напомним, киберспортивная команда Александры Зинченко Passion организовала благотворительный шоуматч в CS 2 для поддержки батальона «Айдар».

Ранее сообщалось, что решение о возвращении украинца на футбольное поле будет принято в конце недели.

Защитник пропускал четыре последних игры Арсенала из-за проблем с икроножным мышцей.

В текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Накануне Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл.

champion.com.ua

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