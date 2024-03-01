Наполи назвал цену Осимхена

Стала известна сумма клаусулы, которая прописана в контракте футболиста

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Итальянский Наполи определился с ценой на нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Потенциальные покупатели должны будут заплатить 113 млн фунтов отступных за 25-летнего форварда. Пока известно о заинтересованности Челси в трансфере Осимхена. Также конкуренцию «синим» могут составить ПСЖ и Арсенал.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис недавно подтвердил клаусулу в новом контракте игрока, который он подписал в декабре.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.

Накануне хеттрик Виктора Осимхена принес Наполи победу над Сассуоло. В текущем сезоне нигериец отыграл 21 матч за неаполитанский клуб, у которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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