<img title="Прикарпатье разгромило Викторию в контрольном матче" src="/wp-content/uploads/2024/03/c904c6edb07f1862f940f92f1ea1687e.jpg" alt="Прикарпатье разгромило Викторию в контрольном матче<

В рамках подготовки к весенней части сезона ивано-франковская команда Прикарпатья праздновала победу над сумской Викторией.

В первом тайме игры Хома открыл счет. После перерыва Француз реализовал пенальти. Окончательный счет встречи на 69-й минуте установил Соловьев.

Прикарпатье и Виктория дважды сыграют в чемпионской группе Первой лиги. В турнирной таблице группы сумская и Ивано-Франковская команды находятся на 6 и 10 местах соответственно.

Этот уикенд Прикарпатья проведет еще один контрольный поединок. В воскресенье, 3 марта, иванофранковцы будут принимать хмельницкое Подолье (начало игры в 14:00).

Контрольный матч 1 марта

Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Виктория (Сумы) 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 20 Фома, 2:0 — 57 Француз (пен.), 3:0 — 69 Соловьев

Прикарпатье (1 тайм): Кучерук — Демков, Швец, Француз, Радульский, Соловьев, Бучакчийский, Титов, Цюцюра, Хома + гнп.

Во втором тайме на замены выходили: Геник, Кос, Стадник, Шинкаренко, Рудюк, Болденков, Попчук + гнп.

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