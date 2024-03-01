Футбол
Прикарпатье разгромило Викторию в контрольном матче
<img title="Прикарпатье разгромило Викторию в контрольном матче" src="/wp-content/uploads/2024/03/c904c6edb07f1862f940f92f1ea1687e.jpg" alt="Прикарпатье разгромило Викторию в контрольном матче<
В рамках подготовки к весенней части сезона ивано-франковская команда Прикарпатья праздновала победу над сумской Викторией.
В первом тайме игры Хома открыл счет. После перерыва Француз реализовал пенальти. Окончательный счет встречи на 69-й минуте установил Соловьев.
Прикарпатье и Виктория дважды сыграют в чемпионской группе Первой лиги. В турнирной таблице группы сумская и Ивано-Франковская команды находятся на 6 и 10 местах соответственно.
Этот уикенд Прикарпатья проведет еще один контрольный поединок. В воскресенье, 3 марта, иванофранковцы будут принимать хмельницкое Подолье (начало игры в 14:00).
Контрольный матч 1 марта
Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Виктория (Сумы) 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 20 Фома, 2:0 — 57 Француз (пен.), 3:0 — 69 Соловьев
Прикарпатье (1 тайм): Кучерук — Демков, Швец, Француз, Радульский, Соловьев, Бучакчийский, Титов, Цюцюра, Хома + гнп.
Во втором тайме на замены выходили: Геник, Кос, Стадник, Шинкаренко, Рудюк, Болденков, Попчук + гнп.