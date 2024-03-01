Шахтер могли отстранить от еврокубков в 2022 году

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал о задолженностях, которые Шахтер имел в 2022 году

Фото: Getty Images

Донецкий Шахтер могли отстранить от европейских турниров из-за долгов в 2022 году.

Об этом рассказал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

«Когда началась война, все ждали решений ФИФА по отношению к нашим игрокам. Я понял, что иностранные игроки не останутся, и мы начали их продавать. Мы договорились о продаже с агентами, игроками и клубом почти каждого футболиста. Нам нужны были деньги, у нас есть долги от покупки игроков Мы почти подписали соглашение с Фулгемом по Соломону и почти согласовали договор на Тете.

ФИФА сняла трансферный бан с Днепра-1

Я постоянно пытался связаться с ФИФА, чтобы иметь понимание. Нам нужно было узнать ситуацию наших игроков. Это было тяжело. ФИФА почти не хотела с нами общаться. Мы пытались привлечь многих людей с хорошими связями. ФИФА не хотела говорить, и я этого не понимаю. ФИФА поступила очень плохо в отношении украинских клубов.

Палкин: Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире

Не было открытости, дискуссий о том, как нам помочь. Я не знаю, зачем они это сделали (ввели решение, позволяющее легионерам приостановить контракты – прим.), и только за один день мы потеряли всех наших игроков.

Рейтинг ФИФА: Сборная Украины потеряла две позиции

У нас был долг в 40 миллионов евро на этих игроков, и их разрешили отпустить бесплатно. И в то же время ФИФА сказала мне, что мы должны оплатить эти долги, и если мы этого не сделаем, то они отзовут нашу лицензию на участие в европейских соревнованиях», – сказал Палкин.

Напомним, что ФИФА приняла правило согласно которому футболисты-легионеры клубов УПЛ имели право приостанавливать свои контракты на сезон 2022/23 из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

champion.com.ua