Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой февраля в НХЛ.

В прошедшем месяце он одержал 7 побед в семи матчах, показав средний коэффициент отраженных бросков 1,72 и процент отраженных бросков 95,3. Также на его счету одна «сухая» встреча.

Первой звездой февраля стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Он в 12 встречах набрал 20 (13+7) очков.

Вторая звезда февраля — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Хоккеист набрал 27 (2+25) очков в 12 играх.

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