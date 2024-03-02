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Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
«Атлетик» — «Барселона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Третий раз встретятся между собой "Атлетик" и "Барса" в этом сезоне. Первый матч остался за каталонцами, второй — за басками. Как будет теперь?
Против "Атлетика" фактор свежести, ведь в четверг команда Эрнесто Вальверде играла полуфинал Кубка короля. С другой стороны, баски выиграли все 10 последних домашних матчей, причем 6 из них — всухую.
"Барса" в нынешнем виде так не сможет. Она пропускает на уровне аутсайдеров лиги (34 в 26 турах), но у каталонцев все еще вторая лучшая атака чемпионата (56 голов), и это помогает ей держаться в ТОП-4.
Что по итогу победит — баскская дисциплина или каталонская изобретательность — узнаем в воскресенье, 3 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Трансляция матча
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