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Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

«Атлетик» — «Барселона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

    • Третий раз встретятся между собой "Атлетик" и "Барса" в этом сезоне. Первый матч остался за каталонцами, второй — за басками. Как будет теперь?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Против "Атлетика" фактор свежести, ведь в четверг команда Эрнесто Вальверде играла полуфинал Кубка короля. С другой стороны, баски выиграли все 10 последних домашних матчей, причем 6 из них — всухую.

    "Барса" в нынешнем виде так не сможет. Она пропускает на уровне аутсайдеров лиги (34 в 26 турах), но у каталонцев все еще вторая лучшая атака чемпионата (56 голов), и это помогает ей держаться в ТОП-4.

    Что по итогу победит — баскская дисциплина или каталонская изобретательность — узнаем в воскресенье, 3 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

    Трансляция матча

    Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Дивіться матч Прімери Атлетік — Барселона Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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