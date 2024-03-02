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Футбол

Челси Мудрика сыграет против Брентфорда, Эвертон Миколенко примет Вест Гэм: расписание матчей АПЛ

Расписание матчей 27 тура АПЛ

Сегодня, 2 марта, в рамках 27 тура английской Премьер-лиги состоится семь матчей.

Расписание матчей 27 тура АПЛ на 2 марта:

  • 17:00 Брентфорд -Челси
  • 17:00 Эвертон — Вест Гэм

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  • 17:00 Ноттингем — Ливерпуль
  • 17:00 Ньюкасл Юнайтед — Вулвергемптон
  • 17:00 Тоттенхэм

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  • 17:00 Фулгэм — Брайтон
  • 19:30 Лутон — Астон Вилла

    • Накануне Челси с голом Мудрика обыграл Лидс в Кубке Англии. Для Михаила этот мяч стал первым в 2024 году. Украинец в последнее время потерял место в стартовом составе, а перед финальным матчем Кубка Лиги против Ливерпуля имел неутешительную серию из трех подряд «полных матчей» на скамейке. Ранее сообщалось, что Эвертону Виталия Миколенко вернули 4 очка в ОПЛ.

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