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Динамо победило Черноморец: много моментов, но мало голов

Фото — Динамо Киев

В матче Украинской Премьер-лиги киевское Динамо минимально обыграло одесский Черноморец — 1:0.

Единственным голом отличился полузащитник столичной команды Владимир Шепелев.

<p УПЛ, 19-й тур. Киев, "Динамо имени В. Лобановского"

2 марта

Динамо Киев –ndash; Черноморец 1:0

Гол: Шепелев 37

Динамо: Бущан – Караваев (Тимчик 89), Попов, Михавко, Овчаренко – Кровать – Волошин (Бенито 89), Шепелев (Андриевский 75), Шаперенко, Кабаев – Ванат (Супряга 75)

Черноморец: Варакута – Брагару, Гучек, Салюк, Бойчук – Васильев (Ипалибо 75) – Штогрин, Авагимня, Кузык (Присяжнюк 89), Бадибанга – Иеде (Гомес 75)

Предупреждение: Бражко 26, Кабаев 36 – Гомес 77

На этой игре на нескольких центральных секторах стадиона присутствовали зрители. Ранее Динамо получило разрешение на проведение матчей с болельщиками.

Все билеты на матч против одесситов были проданы в сутки.

Недавно стало известно, что  игроки Динамо получили бронь от мобилизации.

champion.com.ua

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