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Футбол

Карпаты сыграют спарринг против Шахтера

Игра состоится ровно за неделю до восстановления сезона в Первой лиге

Львовские Карпаты анонсировали товарищеский матч против донецкого Шахтера.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится через две недели — в субботу, 16 марта, на стадионе Украина.

Накануне Карпаты одержали волевую победу над Нивой в спарринге.  Сейчас львовяне лидируют в чемпионской группе Первой лиги, имея 45 очков. Во второй части Первой лиги «зелено-белые» стартуют домашним матчем против СК «Полтава». Базовый день проведения игры 23 марта.

&nbsp ;Раньше сообщалось, что Карпаты хотят усилиться двумя легионерами.

champion.com.ua

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