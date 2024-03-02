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Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ и вернется к тренировкам с «Вашингтоном»

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернется к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте НХЛ.

При этом хоккеист все еще не сможет принимать участия в матчах.

31-летний россиянин на неопределенный срок покинул команду в начале февраля, чтобы пройти программу помощи игрокам НХЛ.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сезоне-2023/24 Евгений Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.

26 февраля стало известно, что разрешение вернуться к тренировкам после обращения в программу помощи игрокам НХЛ получил другой российский хоккеист Валерий Ничушкин. Но он, как и Кузнецов, пока не получил разрешение принимать участие в матчах лиги.

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