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Футбол

Лацио повторил антидостижения 11-летней давности по количеству удалений в одном матче

Эмоции сдали

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Во вчерашнем поединке между “Лацио” и “Миланом” римская команда уступила со счетом 0:1.

    "Орлы" получили в этом матче три удаления. На 57-й минуте после второй желтой с поля ушел Лука Пеллегрини, а на 90+5 и 90+6 по прямой красной получили соответственно Адам Марушич и Маттео Гендузи.

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    "Лацио" стал первой командой с 2012 года, которая доигрывала матч восемью футболистами из-за удаления. Как сообщает Opta, предыдущее такое антидостижение было за “Палермо” в ноябре 2012 года в поединке против “Болоньи”.

    В настоящее время римляне находятся на восьмом месте чемпионата Италии. Следующий матч команда проведет в следующий вторник в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

    www.ua-football.com

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