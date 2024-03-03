Движение оказалось сильнее Колосса в матче УПЛ

<img title="Движение оказалось сильнее Колоса в матче УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/03/1cd695f393a01c4d04ba96b6b84fb924.jpg" alt="Движение оказалось сильнее

Фото — УПЛ

Ливисское Движение победило Колос из Ковалевки (1:0) в матче 19 тура Украинской Премьер-лиги.

За гостей со Львова отличился Алексей Сыч.

Этот гол стал единственным в матче.

Чемпионат Украины — УПЛ 19-й тур,2 мартаКолос — Движение 0:1 (0:1)

Гол: Сыч 3

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Колос: Фесюн — Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Гусол 85), Богданов, Демченко, Диего (Великан 55), Тотовицкий (Ильин 65), Топалов (Безбородько 65), Паулаускас (Салабай 85). Движение: Ледвой – Слюбик, Дидик, Сыч, Роман, Подгурский, Таллес (Рунич 56), Пастух, Квасница (Притула 56 – Холод 90+2), Плюман (Лях 68), Климчук (Карабин 68).

Предупреждение: Подгурский 70, Богданов 75, Цуриков 82, Ильин 87.

Сегодня в другом матче тура киевское Динамо минимально одолело Черноморец.

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