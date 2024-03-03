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Футбол

Гол Яремчука помог Валенсии сыграть вничью с Реалом Лунином: результаты матчей Ла Лиги

Сегодня, 2 марта, состоялось 4 матча в пределах 27 тура испанской Ла Лиги.

В частности, Валенсия удержала ничью в матче с Реалом. Нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отличился забитым голом, после чего был заменен на 57-й минуте. Это взятие ворот стало 3-м для Романа в Ла Лиге и всего 4-м за Валенсию.

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  • Опечалил Лунина: Яремчук забил Реалу в матче Ла Лиги

    • Вратарь мадридцев Андрей Лунин отыграл весь матч и сделал 2 сейва. В нынешнем сезоне украинский голкипер отыграл 20 поединков за «сливочных», в которых пропустил 16 голов и 9 раз отстоял на ноль.

    Чемпионат Испании — Ла Лига
    27 тур, 2 марта

    Севилья — Реал Сосьедад 3:2 (2:1)

    Голлы: 1:0 — 11 Эн Несири, 2:0 — 13 Эн Несири, 2:1 — 45+5 Силва (пен), 3:1 — 65 Рамос, 3:2 — 90+2 Мендес

    Райо Вальекано — Кадис 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 — 88 Лежан , 1:1 — 90+12 Каррера

    Хетафе — Лас-Пальмас 3:3 (3:1)

    Голлы:  1:0 — 11 Мата, 2:0 — 14 Гринвуд, 2:1 — 35 Рамирес, 3:1 — 45 Максимович, 3:2 — 50 Кардона, 3:3 — 57 Эль-Хаддади

    Валенсия — Реал Мадрид 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 — 27 Дуро, 2:0 — 30 Яремчук , 2:1 — 45+5 Виннисиус, 2:2 — 76 Виннисиус

    Накануне Сельта дома праздновала победу над Альмерией.

    champion.com.ua

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