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Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сохранил отрыв в 4 очка от Маккиннона

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 Б).

Россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24, у него 105 (38+67) очков в 62 матчах.

Кучеров сохранил отрыв от идущего вторым форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Канадец забросил одну шайбу в игре против «Нэшвилла» (1:5), у него 101 (37+64) очко в 62 играх.

Третьим в списке идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 95 (22+73) очков в 56 матчах.

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