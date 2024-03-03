На радость болельщикам. Тоттенхэм — Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча

Тоттенхэм — Кристал Пэлас ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

Матч 27-го тура между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" прошел без сюрпризов. Подопечные Постекоглу не без нервов обыграли оппонентов во втором тайме. Первый прошел без забитых мячей, однако во второй половине болельщики увидели аж четыре гола. "Шпоры" пропустили первыми, однако после 77-й оформили 3 взятия ворот.

Навала в конце оказалось более чем достаточно, чтобы забрать 3 очка на домашнем стадионе.

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Вернер (77), Ромеро (80), Сон (88) — Эзе (59)

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