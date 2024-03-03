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Футбол

Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

«Драконы» встретятся с «орлами»

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Чемпионат Португалии, 24 тур

    3 марта, 22:30. "Эштадиу ду Драгау" (Порту)

    Главный арбитр: Жуан Пиньейру

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

    Трансляция матча

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

    В эфире

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

    Трансляція матчу Порту — Бенфіка Смотреть трансляцию

    Содержание

  • Новости Порту
  • Новости Бенфики
  • Последние пять матчей Порту и Бенфики
  • Последние пять личных встреч между соперниками
  • Ставки и коэффициенты на матч Порту – Бенфика
  • Прогноз матча Порту – Бенфика от UA-Football

    • "Порту" и "Бенфика" находятся в классических для себя ролях: борются за чемпионство Португалии. "Драконы" идут на третьем месте, "орлы" – лидируют в турнирной таблице. Между командами разрыв в девять зачетных пунктов, но поэтому это и матч за шесть очков, потому что победа “Порту” может дать шансы команде Консейсау.

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

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    Новости Порту

    29 февраля "драконы" сражались в матче Кубка Португалии. Это был перенесенный поединок 1/4 финала против "Санты-Клары", который не был доигран ранее из-за неудовлетворительного состояния газона. Эта встреча началась с 28 минуты при счете 0:1 в пользу соперников "Порту". Однако мячи Эванилсона и Галену (знакомого нам по голам в ворота "Шахтера") принесли победу для "драконов".

    "Порту" немного отстает от своих конкурентов в битве за чемпионство "Спортинга" и "Бенфики". "Львы" опережают подопечных Консейсау на семь очков (с матчем в запасе), "орлы" – как уже упоминалось – на девять баллов. Плюс для "драконов", что в календаре еще будут два именно домашних поединка против этих команд. Однако если "Порту" и дальше будет терять очки против середняков – как "Жил Висенте" (1:1) или "Риу Аве" (0:0) – то очные матчи с прямыми соперниками уже не помогут.

    Кадры хозяев

    Против "Санта-Клары" на поле вышел основной состав. Не было только травмированных Ивана Маркано, Зайда и Мехди Тареми. Скорее всего, эти три футболиста не сыграют и сегодня.

    Новости Бенфики

    "Орлы" также в прошлый четверг играли в Кубке, однако уже на стадии 1/2 финала. Это был первый матч против "Спортинга". "Львы" больше контролировали игру, лучше обостряли и оборонялись – в итоге они и победили. Слишком большие проблемы в защите имеют "орлы". Трубин во время этих двух голов спасти не смог. Хотя и "Бенфика" отыграла один мяч и имеет достаточно неплохие шансы на ответный матч. Фактор домашнего стадиона должен сыграть свою роль.

    За последние 10 матчей во внутреннем первенстве лиссабонцы победили девять раз. Лишь в одном поединке были потеряны очки – в 21 туре против "Гимарайнша". Или даже стоит сказать, что заработан один пункт, ведь “Бенфика” сравняла счет на 90 минуте. "Орлы" довольно долго лидируют в турнирной таблице, но это и в том числе благодаря несыгранным матчам "Спортинга". Сейчас у “львов” еще один поединок в запасе и в теории они могут обогнать “Бенфику”, ведь имеют на два очка меньше.

    Кадры гостей

    Пока у "Бенфики" только одна потеря – Бернат вне игры. Он сыграл лишь несколько матчей и выбыл на долгий срок, хотя аренда его завершается в конце этого сезона.

    Последние пять матчей Порту и Бенфики

    Последние пять встреч хозяев

  • 29.02. Санта-Клара – Порту 1:2 (Кубок Португалии)
  • 25.02. Жил Висенте – Порту 1:1 (Лига Португалии)
  • 21.01. Порту – Арсенал 1:0 (Лига чемпионов)
  • 17.02. Порту – Эштрела Амадора 2:0 (Лига Португалии)
  • 12.02. Ароука – Порту 3:2 (Лига Португалии)

    • Последние пять встреч гостей

  • 29.02. Спортинг — Бенфика 2:1 (Кубок Португалии)
  • 25.02. Риу Аве – Спортинг 3:3 (Лига Португалии)
  • 22.02. Спортинг – Янг Бойз 1:1 (Лига Европы)
  • 19.02. Морейренсе – Спортинг 0:2 (Лига Португалии)
  • 15.02. Янг Бойз – Спортинг 1:3 (Лига Европы)

    • Последние пять личных встреч между соперниками

    29.09.2023. Бенфика – Порту 1:0 (Лига Португалии)

    09.08.2023. Бенфика – Порту 2:0 (Суперкубок Португалии)

    07.04.2023. Бенфика – Порту 1:2 (Лига Португалии)

    21.10.2022. Порту – Бенфика 0:1 (Лига Португалии)

    07.05.2022. Бенфика – Порту 0:1 (Лига Португалии)

    Ставки и коэффициенты на матч Порту – Бенфика

    Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.03.2024

    2.42 3.45 2.95 Узнать больше

    Прогноз матча Порту – Бенфика от UA-Football

    В поединке первого круга "драконы" с 19 минуты играли в меньшинстве. Во втором тайме "Бенфика" все-таки дожала, и Ди Мария вырвал минимальную победу для лиссабонцев. Хоть и дома "Порту" хорошо играет, но "орлы" – лучшая команда лиги по набранным очкам в гостях. Предпочтение трудно кому-то отдать, поэтому, скорее всего, будет равенство. Прогноз: Ничья.

    www.ua-football.com

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