После ЛЧ путь Тухеля в Баварии может прекратиться

Все зависит от игры против Лацио

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Руководство "Баварии" приняло решение, что не уволят Томаса Тухеля до матча против "Лацио", сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По имеющейся информации, если "Бавария" сможет пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов, Томас Тухель останется на посту главного тренера команды до конца сезона. Но если "Бавария" не сумеет пройти дальше, немецкого специалиста уволят. Журналист додает, что Зидан, сможет заменить Тухеля в случае его досрочного ухода. Также "мюнхенцы" заинтересованные в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Напомним, "Бавария" потерпела поражение со счетом 0:1 в первой игре с "Лацио". Ответная встреча состоится 5 марта.

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