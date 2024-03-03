Футбол
Примера. Валенсия — Реал Мадрид 2:2. Месть Винисиуса на Месталье
Яремчук забил гол, но бразилец сделал это дважды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Примера, 27-й тур. Валенсия, “Месталья”, 47247 зрителей
“Валенсия” – “Реал” Мадрид 2:2
Голы: Дуро 27, Яремчук 30 – Винисиус 45+5, Винисиус 76
“Валенсия”: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Диакаби (Озкаджар 89), Гайя – Перес (Гонсалес 73), Пепелу, Герра (Амалла 73), Канос (Гильямон 57) – Дуро, Яремчук (Лопес 57)
“Реал”: Лунин – Менди (Гарсия 72), Рюдигер, Чуамени, Карвахаль – Камавинга (Хоселу 72), Кроос (Модрич 63), Вальверде (Начо 86) – Беллингем – Винисиус, Родриго (Диас 63)
Предупреждения: Диакаби 83 – Винисиус 72, Вальверде 80