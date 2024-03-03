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Футбол

Примера. Валенсия — Реал Мадрид 2:2. Месть Винисиуса на Месталье

Яремчук забил гол, но бразилец сделал это дважды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Примера, 27-й тур. Валенсия, “Месталья”, 47247 зрителей

    “Валенсия” – “Реал” Мадрид 2:2

    Голы: Дуро 27, Яремчук 30 – Винисиус 45+5, Винисиус 76

    “Валенсия”: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Диакаби (Озкаджар 89), Гайя – Перес (Гонсалес 73), Пепелу, Герра (Амалла 73), Канос (Гильямон 57) – Дуро, Яремчук (Лопес 57)

    “Реал”: Лунин – Менди (Гарсия 72), Рюдигер, Чуамени, Карвахаль – Камавинга (Хоселу 72), Кроос (Модрич 63), Вальверде (Начо 86) – Беллингем – Винисиус, Родриго (Диас 63)

    Предупреждения: Диакаби 83 – Винисиус 72, Вальверде 80

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