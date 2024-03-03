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Футбол

Сандерленд с Русином потерпел поражение от Норвича в Чемпионшипе

Украинец вышел на поле на 66-й минуте игры

Норвич одержал минимальную победу над Сандерлендом в рамках 35 тура английского Чемпионшипа.

Встреча завершилась со счетом 1:0 на польза «канарок». Единственный гол в матче забил Сарджент.

Украинский нападающий Сандерленда Назарий Русин вышел на поле на 66-й минуте игры. Для украинца этот матч стал 23-м в составе «черных кошек», у которых он забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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    35 тур, 2 марта

    Норвич — Сандерленд 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — 81 Сарджент

    Напомним, Назарий Русин перешел в Сандерленд летом 2023 года. По информации портала transfermarkt, сумма трансфер составила 2,5 млн евро.

    champion.com.ua

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