Сандерленд с Русином потерпел поражение от Норвича в Чемпионшипе

Украинец вышел на поле на 66-й минуте игры

Норвич одержал минимальную победу над Сандерлендом в рамках 35 тура английского Чемпионшипа.

Встреча завершилась со счетом 1:0 на польза «канарок». Единственный гол в матче забил Сарджент.

Украинский нападающий Сандерленда Назарий Русин вышел на поле на 66-й минуте игры. Для украинца этот матч стал 23-м в составе «черных кошек», у которых он забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Чемпионат Англии — Чемпионшип

35 тур, 2 марта

Норвич — Сандерленд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 81 Сарджент

Напомним, Назарий Русин перешел в Сандерленд летом 2023 года. По информации портала transfermarkt, сумма трансфер составила 2,5 млн евро.

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