Футбол
Сандерленд с Русином потерпел поражение от Норвича в Чемпионшипе
Украинец вышел на поле на 66-й минуте игры
Норвич одержал минимальную победу над Сандерлендом в рамках 35 тура английского Чемпионшипа.
Встреча завершилась со счетом 1:0 на польза «канарок». Единственный гол в матче забил Сарджент.
Украинский нападающий Сандерленда Назарий Русин вышел на поле на 66-й минуте игры. Для украинца этот матч стал 23-м в составе «черных кошек», у которых он забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
Чемпионат Англии — Чемпионшип
35 тур, 2 марта
Норвич — Сандерленд 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 81 Сарджент
Напомним, Назарий Русин перешел в Сандерленд летом 2023 года. По информации портала transfermarkt, сумма трансфер составила 2,5 млн евро.