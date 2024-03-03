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В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал решение о выставлении российского нападающего команды Евгения Кузнецова на драфт отказов.

«Прежде всего, для Кузи это новый старт. Он искал перемен, и это может запустить необходимые механизмы для достижения его целей», — приводит слова Маклеллана журналист Тарик Эль-Башир.

Кроме того, по словам генменеджера «Кэпиталз», если Кузнецов не будет востребован на драфте отказов, он попадет в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши» в АХЛ.

Ранее в субботу стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Кэпиталз» и набрал 17 (6+11) очков.

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