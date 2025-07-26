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ЧМ по плаванию-2025: состав сборной Украины
Футбол

Чемпионат мира по плаванию-2025 стартует в Сингапуре: кто представит Украину

Чемпионат мира по плаванию-2025 стартует в Сингапуре 27 июля. Украина представлена шестью мужчинами, главные надежды — Владислав Бухов и Александр Желтяков.

27 июля в Сингапуре официально стартует финальный этап чемпионата мира по водным видам спорта — Чемпионат мира по плаванию-2025. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину FINA перенесла турнир в Азию. Представители России и Беларуси выступают под нейтральным статусом, как и на прошлогоднем ЧМ в Катаре. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сборная Украины: состав и шансы

В этом году Украину представляют шесть мужчин. Женская команда на турнир не поехала, как и в прошлом году. В составе мужской сборной:

  • Степан Бабенко — 50 м брассом
  • Владимир Лисовец — 50 м и 100 м брассом
  • Владислав Бухов — 50 м и 100 м вольным стилем
  • Денис Кесиль — 100 и 200 м баттерфляем, 200 м комплекс
  • Максим Овчинников — 200 м брассом
  • Александр Желтяков — 50, 100 и 200 м на спине

Также украинская команда примет участие в мужской комбинированной эстафете 4×100 м.

Медальные надежды Украины

Главной звездой сборной остается Владислав Бухов, который в 2024 году завоевал золото в плавании на 50 метров вольным стилем, став первым чемпионом мира от Украины на этой дистанции за последние 17 лет. Также большие надежды связывают с Александром Желтяковым, двукратным чемпионом Европы, который способен замахнуться на финал в заплывах на спине.

ЧМ по плаванию-2025: состав сборной Украины

Особое внимание — к 50 метрам брассом, где Украина выставляет сразу двух участников. Степан Бабенко выполнил норматив «А» на чемпионате Украины, показав 27,26 секунды. Владимир Лисовец ещё в 2024 году повторил национальный рекорд — 27,18 секунды. Исторически эта дистанция уже приносила Украине золото — Олег Лисогор становился чемпионом мира в 2001 и 2007 годах.

В команду также входят Денис Кесиль, серебряный призёр юношеской Олимпиады-2018, и Максим Овчинников, многократный чемпион Украины.

Напомним, мы также писали о том, как прошел 19 этап Тур де Франс.

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