Де ла Фуэнте: Могли забивать Грузии 8-9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после разгромной победы над Грузией (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

"Мы очень счастливы. Знаем, чего стоит находиться здесь. И это показали наши последние результаты. Это ввело в заблуждение, потому что по игре мы могли забивать 8 или 9 голов. Грузия опасно действует на контратаках, но мы выложились на полную.

Футболисты очень счастливы. Это была очень важная игра для нас, благодаря ней мы сыграем с Германией в четвертьфинале. Мы знали, как важно попасть сюда, никто нам ничего не давал, и мы добились этого благодаря труду. Мы полностью уверены в своих силах.

Сперва мы восстановимся, а затем продолжим наслаждаться футболом, используя наши многочисленные сильные стороны и становясь с каждым днем ​всё более узнаваемой командой. Против Германии нам надо показать свою лучшую версию", — приводит слова специалиста Marca.