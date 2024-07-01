Следить
Футбол

Де ла Фуэнте: Могли забивать Грузии 8-9 голов

Грузины ещё легко отделались

Де ла Фуэнте: Могли забивать Грузии 8-9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после разгромной победы над Грузией (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

    "Мы очень счастливы. Знаем, чего стоит находиться здесь. И это показали наши последние результаты. Это ввело в заблуждение, потому что по игре мы могли забивать 8 или 9 голов. Грузия опасно действует на контратаках, но мы выложились на полную.

    Футболисты очень счастливы. Это была очень важная игра для нас, благодаря ней мы сыграем с Германией в четвертьфинале. Мы знали, как важно попасть сюда, никто нам ничего не давал, и мы добились этого благодаря труду. Мы полностью уверены в своих силах.

    Сперва мы восстановимся, а затем продолжим наслаждаться футболом, используя наши многочисленные сильные стороны и становясь с каждым днем ​всё более узнаваемой командой. Против Германии нам надо показать свою лучшую версию", — приводит слова специалиста Marca.

    В 1/4 финала Евро Испания сыграет с национальной командой Германии.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis