Динамо примет Верес, Шахтер сыграет с Черноморцем: расписание матчей УПЛ

Состоятся два перенесенных матча Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2023/24.

В среду, 1 мая, донецкий Шахтер сыграет с одесским Черноморцем игру 12 тура (начало — в 13:00 по киевскому времени), а киевское Динамо будет принимать ровенский Верес в пределах 5 тура (начало — в 15:30 по Киеву).

В конце сезона подопечные Марино Пушича уже провели два поединка подряд с луганской Зарей. В начале мая их ждут аналогичные спаренные встречи с одесситами.

Оба матча пройдут на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Первый, который должен был пройти в 12 туре, состоится 1 мая. Второй, уже 27 тура, там же за три дня.

Столичные футболисты под руководством Александра Шовковского попытаются отомстить ровенской команде за утраченную победу в начале марта.

Напомним, жители вырвали ничью благодаря пенальти, который привез на последних секундах нигерийский вингер Бенито.

Топ-5 турнирной таблицы

Шахтер (Донецк) – 61 очко (25 игр) Динамо (Киев) – 57 (25) Кривбасс (Кривой Рог) – 54 (26) Днепр-1 (Днепр) – 45 (26) Движение (Львов) – 44 (26)

27-й тур УПЛ состоится в период с 4 по 6 мая.

Раньше киевляне одолели Днепр-1, а Шахтер разобрался. из ЛНЗ.

Мы писали, что форвард «горняков» перешел в клуб МЛС.

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