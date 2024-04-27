ЛНЗ — Шахтер 0:3: обзор матча УПЛ

Донецкий Шахтер одержал выездную победу над черкасским ЛНЗ в игре 26 тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0.

После сыгранного матча Шахтер продолжает удерживать лидерство в УПЛ, опережая Динамо на четыре балла. Ранее Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1). ЛНЗ с 32 очками остался на седьмом месте в турнирной таблице.

В 27 туре, 4 мая, клуб из Черкасс на выезде встретится с Оболонью. Еще раньше, 1 мая, в перенесенной игре 12 тура Шахтер будет противостоять одесскому Черноморцу.

Чемпионат Украины — УПЛ 26 тур, 27 апреля

Шахтер 0 :3 (0:1)

Голлы: 0:1 — 40 Сикан, 0:2 — 63 Судаков, 0:3 — 90+2 Эгиналду

ЛНЗ: Кучеренко, Стасюк, Муравский, Салиху, Пасич (Олейник 87), Бар (Бойко 62), Рыбалка, Яшари, Наумец (Насонов 72), Молло (Хобленко 46), Эйнел

Шахтер: Потрошитель, Педринью, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Кевин (Швед 88), Судаков, Бондаренко (Марлон 9), Зубков (Эгиналду 66), Сикан (Траоре 66)

Предупреждение: Яшари 24, Эйнел 73 – Сикан 45+3

Напомним, в прошлом туре Шахтер вырвал победу в матче с луганской Зарей, а ЛНЗ одолел Александрию.

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