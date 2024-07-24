Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поделился ожиданиями от дебютного сезона в НХЛ.

«Надеюсь, что добавлю команде молодую кровь, забитые голы. Все от меня этого ждут. Хочу побеждать и делать все возможное для побед. Исполнять установку тренера, выполнять большой объем работы, чтобы команда выигрывала. Фанаты возлагают на меня большие надежды, поэтому не могу плохо подготовиться к сезону. Руководство меня тепло встретило — я должен ответить взаимностью.

Первая задача — чтобы команда попала в плей-офф и прошла как можно дальше. Личные цели есть в голове, но я оставлю их в тайне. Не готов об этом говорить», — приводит пресс-служба клуба слова Мичкова.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним россиянином. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

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