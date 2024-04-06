Определилась оценка Миколенко за матч против Бернли

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко получил среднюю оценку за победный матч команды в 32 туре АПЛ против Бернли (1:0).

Об этом сообщает WhoScored.

<p Украинец получил оценку 7,4. Это второй лучший показатель в составе команды после нападающего Доминика Калверта-Льюина, отличившегося победным голом (Оценка — 8,5).

Николенко отыграл все 90 минут матча. Точность передач составила 81%. Также футболист сделал 5 из 5 успешных подкатов.

Напомним, что в прошлом туре АПЛ Эвертон сыграл вничью с Ньюкаслом.

Ранее сообщалось, что АПЛ снова может наказать Эвертон за нарушение правил финансового фейр-плея. «Ирискам» грозит снятие 3 очков.

champion.com.ua