Шевченко поблагодарил Японскую ассоциацию футбола за поддержку украинского футбола

Фото: пресс-служба УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Японскую ассоциацию футбола за помощь Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Соответствующее обращение Шевченко сделал на приеме Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Мацуды Куниори.

«После полномасштабного вторжения России Ассоциация футбола Японии предоставила прямую поддержку УАФ, выделив 100 000 долларов в помощь украинскому футболу. бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз поблагодарить за поддержку!

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Также мы благодарны за вашу помощь в организации товарищеского матча, который состоится 25 марта в Фукуоке. Япония пригласила украинскую делегацию и взяла на себя все расходы. И я верю, что наши страны будут усиливать сотрудничество не только на ниве футбола», — сказал глава УАФ.

Напомним, что 25 марта олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч в Японской Фукуоке. ;Подготовку к этому поединку команда Руслана Ротаня начнет 18 марта в Сегеде, Венгрия.

Футбольный турнир ОИ-2024 будет проходить с 24 июля по 10 августа. Десин-Шарпье, Марсели, Нанти, Ниццы и Сент-Этьене.

Добавим, что из каждой группы в стадию плей-офф проходят две лучшие команды.

Отметим, что Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21. Недавно главный тренер украинской команды Руслан Ротань ;рассказал о стратегиях решения проблемы вызова футболистов на ОИ-2024.

champion.com.ua