Спортинг победил Порту и вышел в финал Кубка португальской лиги и вышел в финал Кубка португальской лиги

Дьокереш принес Спортингу победу над Порту

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7 января состоялся матч "Спортинг" – "Порту" в рамках полуфинала Кубка португальской лиги (1:0).

В начале матча была вынужденная замена. Вместо Реиса из "Спортинга" на поле вышел Кенда. Позже Гонсалес на 19-й минуте попытался пробить, но мяч пролетел мимо ворот.

Далее в течение первого тайма ни одна из команд не отметилась результативными действиями, но после перерыва на 56-й минуте "Спортинг" выходит вперед. Автором гола является Дьокереш.

"Порту" пытался отыграть один мяч, но им так и не удалось. Финальный свисток – 1:0.

Добавим, что в финале "Спортинг" встретится либо с "Бенфикой", либо с "Брагой".

Кубок португальской лиги. Полуфинал

"Спортинг" – "Порту" – 1:0

Гол: Дьокереш 56'

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