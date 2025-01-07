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Футбол

Спортинг победил Порту и вышел в финал Кубка португальской лиги и вышел в финал Кубка португальской лиги

Дьокереш принес Спортингу победу над Порту

Спортинг победил Порту и вышел в финал Кубка португальской лиги и вышел в финал Кубка португальской лиги

Фото з відкритих джерел

    • 7 января состоялся матч "Спортинг" – "Порту" в рамках полуфинала Кубка португальской лиги (1:0).

    В начале матча была вынужденная замена. Вместо Реиса из "Спортинга" на поле вышел Кенда. Позже Гонсалес на 19-й минуте попытался пробить, но мяч пролетел мимо ворот.

    Далее в течение первого тайма ни одна из команд не отметилась результативными действиями, но после перерыва на 56-й минуте "Спортинг" выходит вперед. Автором гола является Дьокереш.

    "Порту" пытался отыграть один мяч, но им так и не удалось. Финальный свисток – 1:0.

    Добавим, что в финале "Спортинг" встретится либо с "Бенфикой", либо с "Брагой".

    Кубок португальской лиги. Полуфинал
    "Спортинг" – "Порту" – 1:0
    Гол: Дьокереш 56'

    www.ua-football.com

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