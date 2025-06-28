Ига Свёнтек получила 50 побед над игроками из топ-10

Польская теннисистка Ига Свёнтек вновь подтвердила свой статус суперзвезды мирового тенниса. На турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге она не только впервые в карьере вышла в финал на травяном покрытии, но и достигла знакового достижения — стала первым игроком, рождённым после 2000 года, кому удалось одержать 50 побед над соперниками из первой десятки мирового рейтинга, как среди женщин, так и среди мужчин. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

В полуфинале Свёнтек уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини. Эта победа стала для Иги не только исторической по общему счёту, но и первой победой над топ-10 соперницей на траве. До этого матча она даже ни разу не встречалась с теннисистками из топ-10 на этом покрытии.

Свёнтек обошла своих ближайших конкурентов по поколению: Янник Синнер имеет 44 победы над топ-10, Карлос Алькарас — 42, а Коко Гауфф — 30.

Игроки, рождённые после 2000 года, с наибольшим числом побед над топ-10:

50 — Ига Свёнтек (2001)

44 — Янник Синнер (2001)

42 — Карлос Алькарас (2003)

30 — Коко Гауфф (2004)

20 — Феликс Оже-Альяссим (2000)

20 — Хольгер Руне (2003)

Отдельного внимания заслуживает и общая статистика Иги. Чтобы добиться 50 побед, ей понадобилось всего 72 матча против топ-10, из которых она выиграла 50, проиграв лишь 22. Это даёт впечатляющий процент побед — 69,4%. В 2025 году у Свёнтек уже 6 побед и 3 поражения в подобных матчах.

Это достижение лишь подтверждает, что Ига Свёнтек остаётся лидером поколения и теннисисткой, способной доминировать на любом покрытии — теперь и на траве.

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