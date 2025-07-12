Ига Свьонтек выиграла Уимблдон-2025 с разгромным счетом

Польская звезда тенниса Ига Свьонтек завоевала первый в карьере титул Уимблдона, показав одну из самых уверенных побед в истории турнира. В финале Уимблдона-2025 четвертая ракетка мира без шансов для соперницы обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0, управившись менее чем за час. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Матч стал первой личной встречей Свьонтек и Анисимовой, но Ига сразу же продемонстрировала, кто в этом противостоянии фаворит. На протяжении всего турнира польская теннисистка уверенно двигалась к трофею, последовательно обыгрывая Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. Примечательно, что за все семь матчей Свьонтек уступила всего один сет, демонстрируя стабильную и уверенную игру.

«Это особенный момент для меня и всей Польши. Я всегда мечтала об этом титуле и рада, что наконец смогла его завоевать», — поделилась эмоциями Свьонтек после финала в интервью британским журналистам.

Этот триумф стал для Иги уже шестым титулом на турнирах серии Grand Slam. До этого она выигрывала Ролан Гаррос и US Open, а единственным мейджором, который пока не покорился польке, остаётся Australian Open. Более того, Свьонтек стала первой в истории польской теннисисткой, которой удалось взять титул в одиночном разряде Уимблдона. До неё в финале британского турнира играли только Ядвига Енджеевская в 1936 году и Агнешка Радваньска в 2012 году, но обе уступили.

Победа на Уимблдоне-2025 также принесла Иге 23-й титул в профессиональной карьере и стала для неё первой с июня 2024 года, когда она выигрывала Ролан Гаррос. С понедельника Свьонтек вернется на третью строчку мирового рейтинга WTA, закрепив за собой статус одной из главных теннисных звезд современности.

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