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Хоккей

ХК «Донбасс» представляет новый видеопроект «ИТОГО 2019» (анонс)

Николай ПисаревНет комментариев
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Подходит к концу 2019 год. А значит наступает самое время подвести итоги года – «ИТОГО 2019» – именно такое название получил новый видеопроект хоккейного клуба «Донбасс», в котором представители дончан расскажут о ярких победах и досадных поражениях-2019, ключевых моментах профессиональной и личной жизни и, конечно же, поделятся ожиданиями от Нового 2020 года.

Гости ответят на серьезные и не очень вопросы, а также определят сильнейшего в забавной игре.
Героем первого выпуска стал нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Максим Разумов.

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Дебютная серия будет опубликована сегодня, 18 декабря. А пока предлагаем небольшой анонс:


По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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