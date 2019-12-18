ХК «Донбасс» представляет новый видеопроект «ИТОГО 2019» (анонс)

Подходит к концу 2019 год. А значит наступает самое время подвести итоги года – «ИТОГО 2019» – именно такое название получил новый видеопроект хоккейного клуба «Донбасс», в котором представители дончан расскажут о ярких победах и досадных поражениях-2019, ключевых моментах профессиональной и личной жизни и, конечно же, поделятся ожиданиями от Нового 2020 года.

Гости ответят на серьезные и не очень вопросы, а также определят сильнейшего в забавной игре.

Героем первого выпуска стал нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Максим Разумов.

Дебютная серия будет опубликована сегодня, 18 декабря. А пока предлагаем небольшой анонс:



По материалам сайта ХК «Донбасс»