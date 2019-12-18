Матчи регулярного чемпионата 18 декабря 2019 (онлайн)

Макдэвид забивает Аллену

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Расписание матчей 18 декабря (время московское):

“Нью-Джерси Девилз” – “Анахайм Дакс” (03:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Колорадо Эвеланш” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Эдмонтон Ойлерз” (04:30)

“Сент-Луис” – “Эдмонтон” (04:30 мск): удачная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (21-8-6) одержал три домашние победы подряд и в среду попытается на мажорной ноте завершить серию из четырех встреч на своем льду. “Блюз” одержали семь побед в последних 10 играх (7-3-0) и с 48 очками лидируют в Западной конференции. По ходу удачной серии “Сент-Луис” по очереди обыграл “Вегас” (4:2), “Чикаго” (4:3) и “Колорадо” (5:2).

“Да, мы поставили себя в хорошее положение, верно говорю? – сказал капитан “Блюз” Алекс Пьетранджело. – В прошлом году мы просто не могли найти способа выигрывать матчи. В этом году все изменилось”.

“Сент-Луис” играл против “Эвеланш” без Ивана Барбашева, получившего травму верхней части тела. Его статус по-прежнему “со дня на день”. Как и у защитника Карла Гуннарссона, который может вернуться в состав в ближайшее время. Во встрече с “Колорадо” подопечным Крэйга Беруби удалось прервать серию из 15 шансов в большинстве, которые они не могли реализовать.

“Нам удался очень солидный матч, – сказал Беруби. – У них очень крепкая, быстрая команда. Скорости у них правда много, так что отдаю нашим ребятам должное”.

“Эдмонтон” (19-13-4) в понедельник обыграл “Даллас” (2:1) и прервал серию из четырех поражений. На выезде в этом сезоне “Ойлерз” сыграли 11-7-1. Хотя за весь прошлый регулярный чемпионат было 17-19-5.

“Есть ощущение, что мы играем в правильную игру, – сказал нападающий “Эдмонтона” Алекс Чейссон. – Мы уважаем нашего соперника, мы играем все 60 минут, и это приносит нам результат”.

Коннор Макдэвид с 59 (20+39) очками продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров сезона. Леон Драйзайтль с 57 (21+36) баллами идет следом.

В предыдущий раз команды встречались 6 ноября в Эдмонтоне. Тогда победу одержали гости со счетом 5:2.

“Нью-Джерси” – “Анахайм” (03:00): “Девилз” остались без Холла

“Нью-Джерси” (10-17-5) последний матч проводил еще в субботу, когда обыграл “Аризону” (2:1), одержал первую победу при тренере Алене Насреддине и прервал серию из семи поражений. Тогда же “Девилз” провели второй подряд матч без Тэйлора Холла, который не играл “из соображений предосторожности”. В итоге в понедельник он вместе с Блейком Спирсом был обменян в “Аризону”.

За Холла “Девилз” получили нападающих Ника Меркли и Нэйта Шнарра, которых отправили в АХЛ, а также очень перспективного защитника Кевина Бала из молодежной Хоккейной лиги Онтарио. “Нью-Джерси” будет выбирать игрока вместо “Аризоны” в первом раунде драфта 2020 года и в третьем в 2021-м. Причем выбор в третьем раунде превратится в выбор в первом, если “Аризона” выиграет серию в плей-офф 2020 года, а Холл продлит контракт с “Койотиз”. Его нынешнее соглашение истекает 1 июля 2020 года.

⚖️ Кто больше выиграл от трейда Тэйлора Холла? — NHL.RU (@nhlru) December 17, 2019

“С учетом ситуации, принятое решение является лучшим для нас, – сказал генеральный менеджер “Девилз” Рэй Шеро во вторник. – Нам было бы намного сложнее пойти на такой шаг, если бы мы сейчас или перед дедлайном отставали от зоны плей-офф на несколько очков. Очень сложно решиться на обмен такого игрока, как Тэйлор. Я рад, что мы можем двигаться дальше, рассчитывая на наших ребят и сняв с повестки дня этот вопрос”.

С 25 очками “Нью-Джерси” занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая лишь “Детройт”. При этом у “Девилз” также вторая с конца разница шайб.

“Анахайм” (14-16-4) потерпел четыре поражения в шести матчах. Последняя победа в основное время случилась с “Дакс” 2 декабря. Во вторник они начали четырехматчевое турне по Востоку с поражения от “Филадельфии” (1:4). Ту встречу команда доигрывала без нападающего Троя Терри, который получил травму нижней части тела. С 32 очками “Анахайм” опустился на последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

“Чикаго” – “Колорадо” (04:00): погоня “Эвеланш”

“Колорадо” (21-9-3) в понедельник уступил “Сент-Луису” (2:5) и не смог продлить девятиматчевую серию без поражений в основное время (8-0-1). В борьбе за лидерство в Центральном дивизионе “Эвеланш” отстают от “Блюз” на три очка, но имеют при этом две игры в запасе. На выезде в этом сезоне “Колорадо” сыграл 11-6-1. Команда в среднем забивает больше всех в лиге (3,61 гола за игру).

“Надеемся, что это сработает для нас как тревожный звонок, – сказал защитник “Эвеланш” Иэн Коул после поражения от “Сент-Луиса”. – “Блюз” показали себя командой, которая четко придерживается своей системы. Очевидно, что это принесло им успех в прошлом году. И продолжает приносить сейчас. Мы же можем извлечь некоторые уроки из этого”.

В понедельник вратарь Филипп Грубауэр вернулся в строй после трех пропущенных из-за травмы матчей. А вот защитники Эрик Джонсон и Кейл Макар продолжают залечивать повреждения. У обоих травма верхней части тела.

“Чикаго” (13-15-6) в воскресенье обыграл “Миннесоту” (5:3) и одержал первую победу за пять матчей, а также четвертую за последние 14 встреч. Патрик Кейн в той игре оформил восьмой хет-трик в карьере, а Джонатан Тэйвз сделал три передачи.

В среду в состав “Блэкхокс” после травмы может вернуться защитник Данкан Кит. Он не играл с 29 ноября из-за травмы паха, полученной как раз в игре с “Колорадо” (2:5). В понедельник Кит тренировался вместе со всеми и выразил надежду, что сможет сыграть против “Эвеланш”, которым “Чикаго” также уступил и на следующий день 30 ноября со счетом 3:7.