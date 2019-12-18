Молодежная сборная Украины, благодаря покеру Феликса Мороза, разгромила эстонцев и завоевала бронзу

Сегодня, 18 декабря, молодежная сборная Украины в рамках пятого игрового дня провела последний матч против команды из Эстонии. Напомним, что ранее украинская «молодежка»уступила французами потеряла шанс на повышение в классе.Но, после вчерашней победы над итальянцами наши хоккеисты сохранили прописку в дивизионе и поборолись за бронзу в группе.

Все три периода в этом матче были весьма богаты на голы. Переломным моментом в поединке стала вторая двадцатиминутка. До нее, обе сборные забросили по две шайбы. При том, что, не смотря на полное и тотальное преимущество подопечных Олега Игнатьева, до 18 минуты матча эстонцы ввели в счете 2:0. Но, благодаря точным броскам Феликса Морозоваи Глеба Кривошапкина за минуту до конца периода, хоккеисты ушли на перерыв при равных цифрах на табло.

Второй отрезок начался с равной игры, но уже с 25 минуты, инициативу перехватили украинские хоккеисты, которые свое превосходство воплотили в четыре гола. При том, что все шайбы были заброшены в промежутке двух минут. Двумя голами отметился Феликс Морозов, одну эффектную шайбу на свой счет записал Александр Пересунько и еще одну – Денис Матусевич.



Последняя двадцатиминутка поединка началась для украинской «молодежки» с пропущенной шайбы, правда, перед этим, подопечные Олега Игнатьева смогли за несколько первых секунд создать два голевых момента.

В дальнейшем, обе команды продемонстрировали открытый хоккей с обоюдными атаками. За 3 минуты до конца встречи, эстонцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге, наши хоккеисты перехватили шайбу, провели быструю контратаку, которую точным броском в пустые ворота завершил Феликс Морозов.

Последние две минуты команды доигрывали под аккомпанемент гимна Украины в исполнении болельщиков.

Как итог, молодежная сборная Украины завоевала бронзу в своей группе.

Украина U20 – Эстония U20 7:3 (2:2, 4:0, 1:1,)

Состав Украины:Оганджанян (Гурко); Кругляков – Чолач, Васильев – Матусевич, Логач – Ратушный, Грицюк- Садовиков; Матейченко – Пересунько – Кривошапкин, Архипенко – Морозов – Даниленко, Абаджян – Брага – Целогоррдцев, Сиротенко – Середницкий – Панченко.