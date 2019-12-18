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Хоккей

“Торонто” – “Баффало” (5:3): 17-матчевая серия Айкела

Николай ПисаревНет комментариев
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Мэттьюз и Скиннер

Джек Айкел забил гол и сделал передачу, набрал 50-е очко в сезоне и продлил результативную серию до 17 матчей, но все это не спасло “Баффало” (16-12-7) от первого поражения в основное время за шесть матчей. Также голом и передачей у “Сэйбрз” отметился Расмус Далин.

За время серии Айкел набрал 31 (16+15) очко. Рекордная в истории “Баффало” серия принадлежит Жильберу Перро, набиравшему очки в 18 играх подряд в сезоне 1970-71.

“Торонто” (17-14-4) одержал четвертую победу за пять матчей благодаря дублю Остона Мэттьюза, 2 (1+1) очкам Фредерика Готье, первому в НХЛ голу в меньшинстве Ильи Михеева (в пустые ворота) и 27 сэйвам Фредерика Андерсена. Мэттьюз в четвертый раз подряд с начала карьеры достиг отметки в 20 голов.

Источник: nhl.ru
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