“Торонто” – “Баффало” (5:3): 17-матчевая серия Айкела

Мэттьюз и Скиннер

Джек Айкел забил гол и сделал передачу, набрал 50-е очко в сезоне и продлил результативную серию до 17 матчей, но все это не спасло “Баффало” (16-12-7) от первого поражения в основное время за шесть матчей. Также голом и передачей у “Сэйбрз” отметился Расмус Далин.

Баффало – Торонто – 3:5 (0:1, 0:2, 3:2) 2 (1+1) очками Айкел довел свою серию до 17 игр, но клуб не смог продлить 5-матчевую серию в очкахМаттьюз забил дважды и стал лишь 2-м в истории Лифс, забившим 20+ голов в каждом из своих первых 4 сезонов📺📊https://t.co/jI9NdnV8pa pic.twitter.com/2dNQvRoKui — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

За время серии Айкел набрал 31 (16+15) очко. Рекордная в истории “Баффало” серия принадлежит Жильберу Перро, набиравшему очки в 18 играх подряд в сезоне 1970-71.

Дубль Мэттьюза позволил ему с 25 матчами с 2+ очками разделить 2-ю строчку в рейтинге по таким играм среди американцев (в первые 4 сезона) и стать лишь 2-м в истории Лифс, забившим 20+ голов в каждом из своих первых 4 сезонов после Дэйва Кеона (6 сезонов, 1960-61 – 1965-66) pic.twitter.com/7fJEjiJhY7 — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Торонто” (17-14-4) одержал четвертую победу за пять матчей благодаря дублю Остона Мэттьюза, 2 (1+1) очкам Фредерика Готье, первому в НХЛ голу в меньшинстве Ильи Михеева (в пустые ворота) и 27 сэйвам Фредерика Андерсена. Мэттьюз в четвертый раз подряд с начала карьеры достиг отметки в 20 голов.