“Чикаго” – “Колорадо” (1:4): “Эвеланш” преследуют “Блюз”

Павел Францоуз

31 сэйв Павла Францоуза обеспечил “Колорадо” (22-9-3) девятую победу в последних 11 матчах и позволил продолжить погоню за “Сент-Луисом” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции. Францоуз в последних девяти встречах ни разу не проиграл в основное время (8-0-1).

Колорадо Эвеланш – Чикаго Блэкхокс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)🏒 Нэтан Маккиннон – победный гол и 1-я ⭐️🥅 31 сэйв Павла Францоуза помогли #GoAvsGo одержать 9-ю победу в 11 матчах🚑 Возвращение Данкана Кита не помогло #Blackhawks 5-е поражение в 6 📺📊https://t.co/KnilkM1jEv pic.twitter.com/si9jLneRNf — NHL.RU (@nhlru) December 19, 2019

“Эвеланш” доминировали в первом периоде, перебросав соперника 19-6. Однако счет к перерыву был равным (1:1) – на гол Иэна Коула “Чикаго” через минуту ответил шайбой Райана Карпентера. Но дальше забивали только гости. Во втором периоде отличились Нэйтан Маккиннон и Андре Бураковски, а точку в матче в конце третьего периода поставил Микко Рантанен, поразивший пустые ворота.

Маккиннон продлил результативную серию до шести матчей (три гола, пять передач). Защитник Никита Задоров большую часть встречи играл против Патрика Кейна, оставшегося без очков, а сам россиянин отметился передачей, набрав первый балл за результативности за 14 игр, и полезностью плюс-3.

“Блэкхокс” (13-16-6) потерпели пятое поражение в последних шести матчах. В их воротах сыграл Кори Кроуфорд, сделавший 32 сэйва.

В состав “Чикаго” после девяти пропущенных игр вернулся защитник Данкан Кит, за 23:16 нанесший шесть бросков.