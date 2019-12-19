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Хоккей

“Чикаго” – “Колорадо” (1:4): “Эвеланш” преследуют “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Павел Францоуз

31 сэйв Павла Францоуза обеспечил “Колорадо” (22-9-3) девятую победу в последних 11 матчах и позволил продолжить погоню за “Сент-Луисом” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции. Францоуз в последних девяти встречах ни разу не проиграл в основное время (8-0-1).

“Эвеланш” доминировали в первом периоде, перебросав соперника 19-6. Однако счет к перерыву был равным (1:1) – на гол Иэна Коула “Чикаго” через минуту ответил шайбой Райана Карпентера. Но дальше забивали только гости. Во втором периоде отличились Нэйтан Маккиннон и Андре Бураковски, а точку в матче в конце третьего периода поставил Микко Рантанен, поразивший пустые ворота.

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Маккиннон продлил результативную серию до шести матчей (три гола, пять передач). Защитник Никита Задоров большую часть встречи играл против Патрика Кейна, оставшегося без очков, а сам россиянин отметился передачей, набрав первый балл за результативности за 14 игр, и полезностью плюс-3.

“Блэкхокс” (13-16-6) потерпели пятое поражение в последних шести матчах. В их воротах сыграл Кори Кроуфорд, сделавший 32 сэйва.

В состав “Чикаго” после девяти пропущенных игр вернулся защитник Данкан Кит, за 23:16 нанесший шесть бросков.

Источник: nhl.ru
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