Ковальчук прошел через драфт отказов

Форвард “Лос-Анджелеса” Илья Ковальчук

Илья Ковальчук во вторник прошел безусловный драфт отказов, что позволило “Лос-Анджелесу” разорвать с ним контракт. 36-летний форвард стал неограниченно свободным агентом.

Согласно информации TSN, агент Ковальчука Джей-Пи Барри начал процесс переговоров с другими командами НХЛ. Одним из фаворитов на форварда считается “Бостон”, который вел с ним переговоры еще летом прошлого года.

“За решением по Ковальчуку не стоит ничего, кроме того, что он был выведен из состава, – сказал генменеджер “Кингз” Роб Блэйк. – Не ищите тут подводных камней. Игроку давали еще одну возможность – это не сработало. Все очень просто. Не получилось при двух разных тренерах. Поэтому с сегодняшнего дня Илья свободен. Он может рассмотреть все варианты в НХЛ, а мы будем двигаться дальше. Претензий к Ковальчуку у нас нет. Он был великолепным. Настоящий профессионал. Каждый день приходил вовремя, делал свою работу. В этом он был очень хорош. Но просто не пошла игра. В таких случаях надо вовремя рубить гордиев узел, чтобы это пошло на пользу всем сторонам”.

Согласно информации TSN, в воскресенье Ковальчук получил финальный подписной бонус на $2,65 млн, а на остаток сезона его зарплата составляла $700 тыс. Однако, по правилам лиги, его $6,25 млн будут учитываться под потолком зарплат “Кингз” в этом и следующем сезонах.

Последний раз Ковальчук появился на льду 9 ноября в игре с “Монреалем”, после чего оставался на трибуне. В этом чемпионате он форвард принял участие в 17 матчах, набрав 9 (3+6) очков при полезности минус-10 и 12 минутах штрафа.

Трехлетний контракт Ковальчука ($6,25 млн в год в среднем) с “Кингз” заканчивается после окончания сезона 2021-22. Он подписал его 1 июля 2018 года после пяти лет в СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 81 игре после возвращения в НХЛ Ковальчук набрал 43 (19+24) очка.

Ковальчук был выбран “Атланта Трэшерз” под первым номером драфта-2001. Всего в 897 матчах в лиге он набрал 859 (436+423) очков в составе “Трэшерз”, “Нью-Джерси Девилз” и “Кингз”, а также 27 (11+16) очков в 32 играх плей-офф Кубка Стэнли.