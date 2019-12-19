Олег Игнатьев: «До этого турнира мы занимали двадцатую строчку в международном рейтинге, а теперь – восемнадцатую»

Главный наставник молодежной сборной нашей страны Олег Игнатьев прокомментировал исход матчапротив Эстонии.
– Матч против эстонцев был хорошей нотой. Что Вы скажите по этому поводу?
– Конечно, это хороший утешительный бонус для ребят. Естественно, хотелось выступить лучше, но на сегодняшний день, мы подняли свой рейтинг в Международной федерации на две строчки. Думаю, что это тоже не плохой результат.
– Подводя итоги матчей против Венгрии и Франции, как думаете, можно было с ними сыграть по-другому?
– Можно. Хоккей – это игра. Но если говорить опервой игре, то мы ее скомкали. Уступили в дисциплине, реализации, организации и в количестве грубейших и глупейших ошибок, которые привили к тому результату, которые есть.
– Почему это случилось?
– Скорее всего – это больше психологический фактор. Что-то внутренние.
– У нас на этом чемпионате не сложилось с реализацией большинства. Это тоже психологический фактор?
– Знаете, на протяжении десяти дней, ребята каждый день наигрывали большинство и меньшинство. Большинство не сработало, а вот меньшинство в самый раз.