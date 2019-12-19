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Хоккей

Олег Игнатьев: «До этого турнира мы занимали двадцатую строчку в международном рейтинге, а теперь – восемнадцатую»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник молодежной сборной нашей страны Олег Игнатьев прокомментировал исход матчапротив Эстонии.

– Матч против эстонцев был хорошей нотой. Что Вы скажите по этому поводу?

– Конечно, это хороший утешительный бонус для ребят. Естественно, хотелось выступить лучше, но на сегодняшний день, мы подняли свой рейтинг в Международной федерации на две строчки. Думаю, что это тоже не плохой результат.

– Подводя итоги матчей против Венгрии и Франции, как думаете, можно было с ними сыграть по-другому?

– Можно. Хоккей – это игра. Но если говорить опервой игре, то мы ее скомкали. Уступили в дисциплине, реализации, организации и в количестве грубейших и глупейших ошибок, которые привили к тому результату, которые есть.

– Почему это случилось?

– Скорее всего – это больше психологический фактор. Что-то внутренние.

– У нас на этом чемпионате не сложилось с реализацией большинства. Это тоже психологический фактор?

– Знаете, на протяжении десяти дней, ребята каждый день наигрывали большинство и меньшинство. Большинство не сработало, а вот меньшинство в самый раз.

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– Многие ребята, после этого чемпионата переходят во взрослый хоккей. Что можете сказать? Какое будущие их ждет?

– Их будущие зависит только от них самих. Сегодня у этих ребят закончилось детство, и началась взрослая жизнь.

Источник: uhl.ua
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