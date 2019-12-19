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Хоккей

Результаты заключительного игрового дня на молодежном чемпионате мира в Киеве

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 18 декабря, в киевском Дворце Спорта завершился молодежный чемпионат мира в Дивизионе 1В. В рамках заключительного игрового дня Венгрия обыграла Италию и повысила в классе, французы в разницей в 6 шайб разгромили Польшу и выиграли серебро чемпионата, а украинская команда, уступая в две шайбы в первом периоде, обыграла сборную Эстонии и получила бронзовые медли.

По итогу чемпионата команды заняли в турнирной таблице такие строчки:
Результаты заключительного игрового дня на молодежном чемпионате мира в Киеве

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Источник: uhl.ua
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