Результаты заключительного игрового дня на молодежном чемпионате мира в Киеве

Вчера, 18 декабря, в киевском Дворце Спорта завершился молодежный чемпионат мира в Дивизионе 1В. В рамках заключительного игрового дня Венгрия обыграла Италию и повысила в классе, французы в разницей в 6 шайб разгромили Польшу и выиграли серебро чемпионата, а украинская команда, уступая в две шайбы в первом периоде, обыграла сборную Эстонии и получила бронзовые медли.

По итогу чемпионата команды заняли в турнирной таблице такие строчки:

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