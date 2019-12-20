“Айлендерс” – “Нэшвилл” (3:8): семь голов “Предаторз” подряд

Колтон Сиссонс и Крэйг Смит

“Нэшвилл” забросил семь шайб подряд и прервал 13-матчевую домашнюю серию “Айлендерс” без поражений в основное время. Дублем у “Предаторз” отметился Крэйг Смит, по одной шайбе забросили еще шесть игроков. “Нэшвилл” (16-12-5) с побед в спаренных играх начал четырехматчевое турне.

Нэшвилл Предэйторз – Нью-Йорк Айлендерс – 8:3 (1:0, 4:3, 3:0)😱 Проигрывая 1:3, Хищники забили 7 безответных шайб🏒 Крэйг Смит (2+1) и Калле Ярнкрок (1+2) набрали по 3 очка, прервав серию Айлендерс из 13 матчей дома в очках📺📊 https://t.co/Zat6ybot5M📸 @PredsNHL pic.twitter.com/1xClxTotjj — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Айлендерс” (22-8-2) вели 3:1, но потом пропустили семь раз подряд, на чем прервалась их домашняя серия из восьми побед. В предыдущих 20 матчах сезона, когда команда Барри Тротца забивала не менее трех голов, она одержала 19 побед (19-0-1). Голкипер Томас Грайсс пропустил пять шайб с 15 бросков за два периода и был заменен на Семена Варламова, который пропустил три раза с девяти бросков.

Максимум голов в одной игре в истории Нэшвилла📺📊 https://t.co/Zat6ybot5M📸 @StatsCentre pic.twitter.com/24q4byvl2m — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Мы так и не смогли остановить это, – сказал Тротц, при котором “Айлендерс” впервые пропустили восемь шайб. – Вратари так часто выручали нас в этом году. А сегодня мы их выручить не смогли”.

Последний раз “Айлендерс” пропускали четыре шайбы за период 18 ноября 2018 года в игре с “Далласом”.