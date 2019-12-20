Новое на сайте

еще
Пятница, 20 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Айлендерс” – “Нэшвилл” (3:8): семь голов “Предаторз” подряд
Хоккей

“Айлендерс” – “Нэшвилл” (3:8): семь голов “Предаторз” подряд

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Колтон Сиссонс и Крэйг Смит

“Нэшвилл” забросил семь шайб подряд и прервал 13-матчевую домашнюю серию “Айлендерс” без поражений в основное время. Дублем у “Предаторз” отметился Крэйг Смит, по одной шайбе забросили еще шесть игроков. “Нэшвилл” (16-12-5) с побед в спаренных играх начал четырехматчевое турне.

“Айлендерс” (22-8-2) вели 3:1, но потом пропустили семь раз подряд, на чем прервалась их домашняя серия из восьми побед. В предыдущих 20 матчах сезона, когда команда Барри Тротца забивала не менее трех голов, она одержала 19 побед (19-0-1). Голкипер Томас Грайсс пропустил пять шайб с 15 бросков за два периода и был заменен на Семена Варламова, который пропустил три раза с девяти бросков.

“Мы так и не смогли остановить это, – сказал Тротц, при котором “Айлендерс” впервые пропустили восемь шайб. – Вратари так часто выручали нас в этом году. А сегодня мы их выручить не смогли”.

Читайте также:  Экстралига «А»: Победы «Могилева», «Бреста» и «Локомотива» (видео)

Последний раз “Айлендерс” пропускали четыре шайбы за период 18 ноября 2018 года в игре с “Далласом”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Филадельфия” – “Анахайм” (4:1): 40 сэйвов Картера Харта

Матчи регулярного чемпионата 19 декабря 2019 (онлайн)

“Айлендерс” увековечат номера Тонелли и Горинга

61 000 подарков для детей Донецкой области от ХК «Донбасс» и Фонда Бориса Колесникова

“Койотиз” произвели впечатление на Холла

Закрыть