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Хоккей

Александр Панченко: «Что до самоотдачи игроков – ребята выложились полностью»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал проигрыш выездного поединка против «Белого Барса» (4:1).

– Для наших игроков сегодняшняя игра – позитивная, потому что после разгрома в начале месяца 12:0 этот счет для нас хороший.Конечно, нам недостает мастерства, проблемы с «физикой», поэтому по самоотдаче – вопросов нет.

– Ваш игрок – Евгений Абаджян выступал за молодежную сборную, а сегодня он уже играл на полную в матче. Не слишком много нагрузок?

– Много кто жалуется, что всегда мало игровой практики. Так вот я считаю, что Евгению это как раз пойдет на пользу. Он к тому же сегодня забросил шайбу. А насчет его выступления в сборной, то я ожидал от него немного большего, потому что он может больше. У него были моменты, которые он не смог реализовать. Но у этого игрока есть потенциал, и, на мой взгляд, он принесет сборной еще много пользы.

Следующий матч харьковчане проведут на своей площадке, 21 декабря. Их соперником будут «Ледяные Волки». Матч начнется в 13:50, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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По материалам сайта «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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